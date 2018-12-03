В Киеве появятся новые радары TruCAM [ Редактировать ]
С 3 декабря в Киеве увеличилось количество TruCam - устройств для фиксации скорости движения. Радары будут введены в эксплуатацию на Броварском проспекте, Столичном шоссе и ул. Саперно-Слободской.
Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
“Для любознательных еще раз подчеркиваю, что все приборы TruCam, которыми пользуются патрульные полицейские, уже прошли поверку и получили экспертное заключение Госслужбы спецсвязи и защиты информации”, - сообщил Алексей Белошицкий.
По его словам, приоритетом патрульной полиции является не наказать как можно большее количество нарушителей, а научить водителей безопасно ездить.
Согласно приведенной таблице, с 3 декабря новые приборы измерения скорости заработают на трех дорогах столицы: Броварском проспекте, Столичном шоссе и ул. Саперно-Слободской.
Также приводится статистика нарушений по всей стране: начиная с 16 октября и по 30 ноября составлено уже более 13 тыс. материалов за превышение разрешенной скорости движения.
Напоминаем, что радар TruCAM появился на дорогах Украины с 8 октября.
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