В Днепре появился 15-метровый автобус (фото, видео) [ Редактировать ]
В Днепре появляются новые виды транспорта, которые способны вместить в себя большее число пассажиров. Так, на днях на маршруте №88 заметили вместительный 15-метровый автобус. Об этом сообщил местный активист на своей странице в Facebook.
Отмечается, что маршрут ездит от центра Днепра на улицу Байкальскую и обратно.
Фото: социальные сети
Размеры автобуса действительно впечатляют, ведь размер транспортного средства составляет почти пятнадцать метров. Это позволяет автобусу вместить сто двадцать три пассажира.
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