В Днепре появляются новые виды транспорта, которые способны вместить в себя большее число пассажиров. Так, на днях на маршруте №88 заметили вместительный 15-метровый автобус. Об этом сообщил местный активист на своей странице в Facebook.

Отмечается, что маршрут ездит от центра Днепра на улицу Байкальскую и обратно.

Фото: социальные сети

Размеры автобуса действительно впечатляют, ведь размер транспортного средства составляет почти пятнадцать метров. Это позволяет автобусу вместить сто двадцать три пассажира.

На днях в Бердянске глыба льда пробила стекло автобуса.