Обрушение крыши в Вишневом: появились шокирующие подробности [ Редактировать ]
Карина Шваецкая, тренер по художественной гимнастике, рассказала про обрушение крыши спортивной школы ДЮСШ "Фаворит" в Вишневом. Она находилась внутри с группой из 30 детей и проводила занятия, когда услышала непонятные звуки на крыше. Вместе с тренером по дзюдо Александром Пилипенко они смогли эвакуировать детей из спортзала, где могла случиться страшная трагедия. О подробностях случившегося она написала на своей странице в Facebook.
Крыша издавала звук падающих снежек перед обрушением
Тренер вспоминает, как крыша упала за 10-20 секунд. По ее периметру торчали огромные металлические гвозди, которые при падении убили бы намертво всех.
Напомним, обрушение крыши произошло 1 декабря. К счастью, никто не пострадал.
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