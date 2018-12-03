Карина Шваецкая, тренер по художественной гимнастике, рассказала про обрушение крыши спортивной школы ДЮСШ "Фаворит" в Вишневом. Она находилась внутри с группой из 30 детей и проводила занятия, когда услышала непонятные звуки на крыше. Вместе с тренером по дзюдо Александром Пилипенко они смогли эвакуировать детей из спортзала, где могла случиться страшная трагедия. О подробностях случившегося она написала на своей странице в Facebook.

Крыша издавала звук падающих снежек перед обрушением

Тренер вспоминает, как крыша упала за 10-20 секунд. По ее периметру торчали огромные металлические гвозди, которые при падении убили бы намертво всех.

Напомним, обрушение крыши произошло 1 декабря. К счастью, никто не пострадал.