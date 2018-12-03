В Киеве хотят закрыть три станции метро [ Редактировать ]
В понедельник, 3 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса), возможны изменения в работе столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передают Вести.
"После окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможны ограничения на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
На предприятии также принесли извинения за возможные неудобства. Добавим, что футбольный матч между командами начнется в 18:30.
Ранее сообщалось, что в Киеве начали строительство новой ветки метро.
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