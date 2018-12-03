Экс-чемпион по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон находится в коме, но состояние боксера стабилизировалось. Об этом сообщает проумоутер боксера на странице в Twitter.

Айвон Мишель рассказал, что после боя обсудил со Стивенсоном поражение, после чего спортсмен почувствовал головокрушение и тошноту. Затем они немедленно вызвали доктора, который принял решение о госпитализации боксера, а уже в карете скорой помощи Адонис потерял сознание.

Сообщается, что решение ввести Стивенсона в искусственную кому было принято в профилактических целях. У боксера подозрение на кровоизлияние в мозг.

"Это дело случая. Это то, что нельзя было просчитать", - сказал промоутер канадца.

Напомним, что в 11 раунде Александр Гвоздик отправил Стивенсона в тяжелейший нокаут, после чего боксер был срочно госпитализирован. Позднее были опубликованы "cкандальные" судейские записки поединка.