В Днепре утром в понедельник, 3 декабря, взрыв газа разрушил дом 84-летней женщины. Хозяйка госпитализирована в тяжелом состоянии, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Спасатели установили, что разрушение кирпичного здания произошло вследствие взрыва природного (бытового) газа.

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования освободили женщину 1934 года рождения из-под разрушенных строительных конструкций и передали в карету скорой медицинской помощи, после чего ее госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, состояние тяжелое.

Причина взрыва устанавливается правоохранительными органами.

Ранее в Запорожье мужчина бросил в прохожих гранату и скрылся.