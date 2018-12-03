НАТО збільшує військову присутність у Чорному морі [ Редактировать ]
НАТО збільшує військову присутність у Чорному морі й уважно стежить за діями Росії - про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі. Генсек підкреслив - немає жодних виправдань застосуванню Росією сили проти українських кораблів та моряків. Він закликав Москву до стриманості і наголосив - НАТО говоритиме з Кремлем лише за умови дотримання нею міжнародних зобов'язань, зокрема - щодо нерозповсюдження нових ракет. Він зауважив, що країни Альянсу усіляко підтримують Україну.
"Від часу окупації Криму ми надаємо підтримку в різних формах: допомагаємо в модернізації збройних сил, системи командування, протидії кіберзагрозам. Кілька союзників на двосторонній основі також допомагають з обладнанням та проведенням навчань. НАТО збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні. Торік кораблі НАТО пробули в Чорному морі 120 днів замість 80. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є багатонаціональна бригада в Румунії", - наголосив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.
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