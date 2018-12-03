Закарпаття воєнний стан не зачепив, але і там військкомати перейшли на Особливий режим. І теж збирають резервістів на навчальні збори. Кілька автобусів уже відправили на місця. На черзі ще одна група.

З яким настроєм їдуть військові - дивіться далі.

Перша команда оперативного резерву виїхала із Закарпатського військкомату ще напередодні. Друга - з Мукачева - вирушила сьогодні.

"Давайте сюди. Їх визвали для участі у навчальних зборах оперативного резерву першої черги", - повідомив Олександр Тельнов, в. о. начальника групи морального забезпечення Закарпатського обласного військового комісаріату.

Серед резервістів і колишній атовець Станіслав.

"Білизна запасна, каремат, всередині спальник, одяг сухий, ножики, вилки, розетки. Чого я тут? Треба показати нашим сусідам, запорєбріком, що є люди, які готові відстояти цю країну. І якщо буде потрібно - весь ветеранський резерв підніметься. Нас дуже багато і ми дуже злі", - говорить Станіслав Шух, ветеран АТО.

Загалом на навчання з області вирушать дві сотні резервістів. Куди їдуть - хлопці ще не знають. Не кажуть про це і комісари. Утім, спростовують чутки про те, що призивають усіх чоловіків в області.

"Резерв першої черги включає в себе резервістів та військовозобов'язаних. Якщо ми говоримо про військовозобов'язаних, то це переважно з досвідом участі в АТО, або операції Об'єднаних сил. Призначених для доукомплектування військових частин бойового складу", - повідомив Богдан Череміський, військовий комісар Закарпатського обласного військового комісаріату.

Бійців, приписаних до оперативного резерву, просять не чекати на виклик, а з'явитися до військкоматів за місцем проживання.

"Наразі, не йде питання що це відправляти на війну, але продемонструвати готовність стати на захист Батьківщини", - наголосив Петро Марко, заступник військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату.

На полігони резервісти мають прибути до 5 грудня. Збори триватимуть 20 днів. Зарплата за місцем їхньої роботи зберігатиметься в повному обсязі.