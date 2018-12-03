В Україні почалися збори резервістів та військовозобов'язаних [ Редактировать ]
В Україні почалися збори резервістів та військовозобов'язаних. На полігонах Херсонщини та на Запоріжжі проведуть 10-денні тактичні навчання. А в 10 областях, де запроваджений воєнний стан - пройдуть тренування з представниками загонів територіальної оборони.
Усі заходи триватимуть близько 3 тижнів. Завершити їх планують до католицького Різдва, 25 грудня, - повідомили в Міноборони.
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