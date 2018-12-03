Ремонт між дощем і снігом. В одній з миколаївських багатоповерхівок з настанням холодів взялися перекривати дах. У підсумку, верхні поверхи повністю залило, а ремонт "завис" на невизначений час.

Хто компенсує людям зіпсовані квартири і коли дах накриють, дізнавалися наші кореспонденти.

Цій п'ятиповерхівці майже 50 років. Покрівлю капітально ремонтують уперше. Утім, мешканці навіть не встигли цьому зрадіти. Старий дах робітники зняли, а от новий накрити не встигли. За кілька днів почалася негода.

"Вода. Здесь просто плавало все... ковры. Здесь не капало, а лилось. С люстры просто бежало. Тяжело было еще поймать эту струю. Оно везде бежало. И мебель и полы залило", - показує Костянтин, мешканець будинку.

Олександр мешкає на верхньому поверсі. Його квартиру тиждень тому заливало через дощі, тепер - після снігопаду - готується до нових проблем. У Департаменті ЖКГ запевняють - якщо люди напишуть заяви та нададуть висновки експертів - мають право вимагати компенсації. Прогнози синоптиків проігнорували і підрядники, і урядники.

"Технадзор - это человек, который осуществляет контроль за строительством со стороны заказчика. Он имеет право приостановить работы, если это может повлиять на качество работ в дальнейшем. В том числе, и в ситуации, когда погодные условия не позволяют проводить такие работы", - говорить Ігор Набатов, заступник начальника відділу кадрів юридичного забезпечення Департаменту ЖКГ Миколаєва

Ще більше непокоїть людей - що роботи можуть затягтися, і Новий рік доведеться зустрічати в аварійних квартирах. ОСББ замовило ремонт у рамках програми співфінансування. 90 відсотків коштів виділив міський бюджет, решту - мало оплатити саме об'єднання співвласників.

"Коли дах зняли, зняли в кінці листопада, старе залізо, шифер. Потім - робітники ходили і говорили, що ваш голова не перерахував кошти. Тиждень вони ходили, просто текло. Люди захвилювалося, телефонували, він просто не брав трубку", - розповідає Олена Бережна, мешканка будинку.

На робочому місці голову ОСББ ми не застали. За номером, вказаним в оголошеннях у під'їздах, теж ніхто не відповів. Утім, у керівництва Департаменту ЖКГ це не викликало занепокоєння. Нас запевнили, що шатрові дахи взимку монтувати можна, і всі роботи мають закінчити вже цього тижня, а втрати мешканців - компенсує підрядник.