3 декабря, на Житомирской трассе под Киевом легковой автомобиль влетел в грузовик: водитель легковушки серьезно пострадала.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Влад Антонов.

По его словам, автомобиль Honda Accord в условиях гололеда на высокой скорости боком влетел в фуру. Водитель грузовика успел применить экстренное торможение, чем спас жизнь пострадавшей, максимально уменьшив силу удара.

"На Житомирку с сиренами летят красные автомобили АСО СН. Значит опять случилась жесть и дорога каждая минута. В раздавленной Хонде женщина водитель, без сознания, но еще дышит. Автомобиль оттаскивают руками от фуры, пострадавшую извлекают шансовым инструментом и передают врачам скорой. Начинается борьба за жизнь, смерть пока проигрывает, пострадавшую в тяжелом состоянии срочно увозят в дежурную реанимацию…", – написал Антонов.

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