Вещий сон помог мужчине стать миллионером [ Редактировать ]
52-летний житель американского штата Мэриленд выиграл 1 миллион долларов в лотерею, передает UPI.
Миллионной победе предшествовал вещий сон.
"Мне приснился сон, что я сорву куш. И я отправился за билетом", - рассказал он.
Победитель потратит часть от выигрыша на обучение сына в колледже.
"Остальные деньги я оставлю в качестве сбережений", - уточнил миллионер.
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