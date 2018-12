В Париже 3 декабря вручат самую престижную индивидуальную награду в мире футбола - "Золотой мяч".

Золотой мяч является ежегодной наградой, учрежденной главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он стал вручаться с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов.

Изначально награждались футболисты, выступающие исключительно за европейские клубы, а с 1995 года национальность игроков перестала играть роль, а с 2007 года – и регион, в котором выступают футболисты. С 2010 по 2015 год приз вручали совместно France Football и ФИФА. C 2015 года ФИФА вручает награду The Best, а "France Football " отдельно Ballon d'Or

Кто завоевал награду "The Best"?

В борьбе за награду The Best ("Золотой мяч" по версии Fifa) Лука Модрич обошел форварда Ювентуса Криштиану Роналду и форварда Ливерпуля Мохаммеда Салаха.

Церемония вручения "Золотого мяча" в Париже стартует сегодня, 3 декабря в 22.00 по киевскому времени. На украинском ТВ трансляций не запланировано.

Претенденты и их заслуги в 2018 году:

Серхио Агуэро - Один из лидеров, а также лучший бомбардир в истории Манчестер Сити. С приходом Гвардиолы в клуб аргентинский форвард стал еще эффективнее и результативнее.

Достижения в 2018 году:

- Вместе с Ман Сити завоевал титул чемпиона Англии 2017/18

- Обладатель Кубка английской Лиги 2017/18

- Обладатель Суперкубка Англии 2018

- Занял третье место в гонке бомбардиров АПЛ сезона 2017/18 (21 гол)

- На ЧМ-2018 со сборной Аргентины дошел до стадии 1/8 финала, где Аргентина в "голевой перестрелке" уступила Франции.

Алиссон Беккер - бразильский вратарь по настоящему феерил в прошлом сезоне в составе итальянской "Ромы", в результате чего перешел в Ливерпуль за € 75 млн, став одним из самых дорогих вратарей в истории футбола.

Достижения в 2018 году:

- Выход в 1/4 финала розыгрыша Лиги чемпионов с "Ромой", где уступил своему будущему клубу - Ливерпулю.

- Бронзовый призер Серии А в составе "Ромы"

- Вышел в 1/4 финала розыгрыша ЧМ-2018, где не смогли пройти будущий бронзовых призеров - сборную Бельгии

Гарет Бэйл - лидер сборной Уэльса и один из лидеров мадридского Реала в составе которого стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов УЕФА.

Достижения в 2018 году:

- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов 2017/18, финал которой состоялся в Киеве на НСК Олимпийском

- Завоевал "бронзу" чемпионата Испании.

Карим Бензема - французский нападающий стал самым странным претендентом из "ТОП-30". Забил важные голы в финальных стадиях Лиги чемпионов, однако на протяжении сезона ничем особым не запомнился.

Достижения в 2018 году:

- В составе Реала стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА-2017/18

Эдинсон Кавани - является одним из лидеров ПСЖ. Стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Лиги 1. Также, в составе сборной Уругвая дошел до 1/4 финала ЧМ-2018.

Достижения в 2018 году:

- В составе ПСЖ завоевал золотые медали французской Лиги 1

- Стал лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 28 голов.

- Вместе с ПСЖ завоевал Кубок Франции

- Со сборной Уругвая вышел в 1/4 ЧМ-2018, где в составе сборной уступил будущим чемпионам мира - сборной Франции.

Криштиану Роналду - нынешний обладатель "Золотого мяча" экс-лидер мадридского Реала в составе которого завоевал множество титулов.

Достижения в 2018 году:

- В составе Реала стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА

- Стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2017/18

- Стал бронзовым призером чемпионата Испании

Кевин де Брейне - "моторчик" сборной Бельгии и Ман Сити, добился значительных успехов в прошлом сезоне.

Достижения в 2018 году:

- В составе Ман Сити завоевал золотые медали АПЛ 2017/18

- Стал обладателем Кубка английской Лиги 2017/18

- Стал обладателем Суперкубка Англии-2018

- Стал бронзовым призером ЧМ-2018 в России.

Тибо Куртуа - бельгийский вратарь, который "тащил" и клуб и сборную. Летом из Лондона перебрался в Мадрид и сразу стал основным игроком мадридского Реала.

Достижения в 2018 году:

- В составе сборной Бельгии стал бронзовым призером ЧМ-2018

- В составе Реала стал серебренным призером Суперкубока УЕФА-2018

- Стал обладателем Кубка Англии 2017/18

- В составе Челси стал серебренным призером Суперкубка Англии

Роберто Фирмино - один из лидеров команду Юргена Клоппа, который добился значительных успехов в 2018 и вышел на качественно новый уровень футбола.

Достижения в 2018 году:

- В составе Ливерпуля стал финалистом Лиги чемпионов 2017/18

- На ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии вышел в четвертьфинал, где уступил будущим бронзовым призерам - сборной Бельгии.

Диего Годин - капитан и лидер обороны мадридского Атлетико, был важным звеном по ходу всего прошлого сезона.

Достижения в 2018 году:

- В составе мадридского Атлетико стал обладателем Лиги Европы УЕФА 2017/18

- Завоевал Супрекубок УЕФА-2018

- Стал серебренным призером чемпионата Испании 2017/18

- В составе сборной Уругвая вышел в 1/4 финала ЧМ-2018.

Антуан Гризманн - настоящий лидер мадридского Атлетико и один из лидеров амбициозной сборной Франции, является одним из главным претендентов на Золотой мяч-2018.

Достижения в 2018 году:

- В составе сборной Франции стал чемпионом мира-2018

- Выиграл Лигу Европы УЕФА-2018

- Стал серебренным призером чемпионата Испании 2017/18

Эден Азар - бельгиец является ярко-выраженным лидером лондонского Челси и одном из важнейших футболистов сборной Бельгии.

Достижения в 2018 году:

- В составе сборной Бельгии стал бронзовым призером ЧМ-2018 в России

- Завоевал кубок Англии 2017/18

- Стал серебренным призером Суперкубка Англии -2018

Иско - испанский футболист отыграл важную роль в успехах Реала в прошлом сезоне, был одним из лидеров и в Реала, и в сборной Испании.

Достижения в 2018 году:

- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов УЕФА-2017/18

- Стал бронзовым призером чемпионата Испании 2017/18

Н'Голо Канте - французский разрушитель серьезно повлиял на результаты Челси и сборной Франции. Был настоящим лидером как на поле, так и за его приделами.

Достижения в 2018 году:

- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018

- В составе Челси завоевал Суперкубок Англии

- Стал серебреным призером Суперкубка Англии

Харри Кейн - английский форвард был настоящим лидером Тоттенхэма и сборной Англии.

Достижения в 2018 году:

- В составе Тоттенхэма стал бронзовым призером АПЛ

- Занял второе место в списке бомбардиров АПЛ, забив 30 мячей

- Вместе со сборной Англии стал 4 на ЧМ-2018, в матче за 3 место проиграв сборной Бельгии

- Стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018, забив 6 мячей

Юго Ллорис - француз являлся настоящим лидером и капитаном лондонского Тоттенхэма и сборной Франции, был одним из лучших вратарей в прошлом сезоне.

Достижения в 2018 году:

- В составе Тоттенхэма стал бронзовым призером АПЛ

- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018

Марио Манджукич - хорватский бомбардир, был одним из лучших в составе туринского Ювентуса и настоящим лидером сборной Хорватии.

Достижения в 2018 году:

- В составе Ювентуса завоевал золотые медали Серии А

- Стал обладателем Кубка Италии

- Вместе со сборной Хорватии завоевал серебренные медали ЧМ-2018

Садио Мане - сенегальский полузащитник стал одним из важнейших персон в команде Юргена Клоппа.

Достижения в 2018 году:

- Серебренным призер Лиги чемпионов 2017/18

Марсело - один из важнейших футболистов в составе сборной Бразилии и мадридского Реала. Был надежен в защите и очень эффективен в атаке.

Достижения в 2018 году:

- В составе Реала стал обладателем Лиги чемпионов-2017/18

- Завоевал бронзовые награды чемпионата Испании 2017/18

- Стал серебренным призером Суперкубка УЕФА-2018

Кильян Мбаппе - французский бриллиант по настоящему ворвался в элиту футбола. В свои 19 имеет невероятные показатели и сумел оставить в тени самого Неймара.

Достижения в 2018 году:

- В составе ПСЖ завоевал чемпионский титул во Франции

- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018

- Выиграл Кубок Франции

Лионель Месси - идол мирового футбола, был очень важен для Барселоны в прошлом сезоне, разумеется провел очередной очень сильный сезон.

Достижения в 2018 году:

- Стал лучшим бомбардиром сезона 2017/18 во всех ТОП-5 лиг

- В составе Барселоны завоевал титул чемпиона Испании

- Стал обладателем Суперкубка Испании 2018

Лука Модрич - был одним из лидером Реала и провел огненный чемпионат мира, по итогам прошлого сезона был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Достижения в 2018 году:

- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов 2017/18

- В составе сборной Хорватии стал серебренным призером ЧМ-2018

- Стал лучшим футболистом ЧМ-2018

- Был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

- Стал бронзовым призером чемпионата Испании 2017/18

Неймар - бразилец был одним из самых ярких футболистов прошлого сезона, однако не смог помочь сборной Бразилии добиться победы на ЧМ-2018.

Достижения в 2018 году:

- В составе ПСЖ выиграл чемпионат Франции 2017/18

- Завоевал Кубок Франции

Ян Облак - словенец стал очень важным футболистом для команды Диего Симеоне спасал в очень опасных моментах и помог команде завоевать трофей

Достижения в 2018 году:

- В составе Атлетико выиграл Лигу Европы УЕФА-2017/18

- Стал обладателем Суперкубка УЕФА-2028

- Стал лучшим по количеству "сухих" матчей в прошлом сезоне

- В составе Атлетико стал серебренным призером чемпионата Испании

Поль Погба - француз цементировал центр поля как в Манчестер Юнайтед так и в сборной Франции был очень полезен на поле.

Достижения в 2018 году:

- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018

- Завоевал серебренные медали АПЛ 2017/18

- Стал серебренным призером кубка Англии 2017/18

Иван Ракитич - был очень важным как для Барселоны так и для сборной Хорватии помог завоевать множество трофеев и завоевал огромное количество фанатских сердец.

Достижения в 2018 году:

- В составе Барселоны завоевал титул чемпиона Испании

- Стал обладателем Суперкубка Испании 2018

- Стал серебренным призером ЧМ-2018 в Москве.

Серхио Рамос - лидер обороны и капитан мадридского Реала, был архиважным на поле.

Достижения в 2018 году:

- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов 2017/18

- Стал серебренным призером Суперкубка УЕФА-2018

Мохамед Салах - прошлый сезон стал очень успешным для египетского "фараона" был настоящим лидером команды Юргена Клоппа.

Достижения в 2018 году:

- В составе Ливерпуля стал серебренным призером Лиги чемпионов 2017/18

- Стал лучшим бомбардиром АПЛ 2017/18

Луис Суарес - уругвайский бомбардир был одним из важный футболистов Барселоны и помог каталонцам завоевать трофеи в прошлом сезоне.

Достижения в 2018 году:

- В составе Барселоны завоевал титул чемпиона Испании

- Стал обладателем Суперкубка Испании 2018

Рафаэль Варан - одни из лидеров обороны мадридского Реала и очень важный футболист сборной Франции. Один из основных претендентов на Золотой мяч.

Достижения в 2018 году:

- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов 2017/18

- Стал серебренным призером Суперкубка УЕФА-2018

- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018

Лидерами по числу этих титулов являются аргентинец Леонель Месси и португалец Криштиану Роналду – они имеют по пять Золотых мячей. Причем с 2008 года награда доставалась только кому-то из этого тандема