Поки політики обмінюються гучними заявами, на передовій - лунають гучні постріли. Наші позиції бойовики обстрілюють з мінометів, а подекуди й з гранатометів.

Неспокійно й на околицях окупованого Донецька. На позиціях побував Руслан Смещук.

Побиті хати, окопи та терикони, захоплені ворогом. Сюди дуже рідко приїздять кореспонденти.

Новомарїнка впритул наближена до лінії фронту, і ось такі груди битого шиферу можна побачити майже біля кожної хати. По цих вулицях постійно влучають снаряди та міни бойовиків, місцеві жителі, навіть коли ремонтують дахи після чергового обстрілу - не використовують капітальні матеріали, обходячись пластиковою плівкою. Бо так дешевше.

Попри те, що лінія фронту під боком - тут і досі живуть люди. Просто нема куди тікати від війни.

"Я в кухне живу - он там... С дровами плохо. Раньше нам давали - а тепер я вижу - и у них плохо".

Більшість сусідів Лідія Кондратівни давно виїхала. Вижити їй допомагають українські військові.

"Никуда не могу уехать. Электричество, как стреляют - бывает и нет. Не так что долго… Там хлопци исправляют - тот паренек. И хлопци хату мне - там, да, он - накрыли. - Обращаетесь? - Да", - говорить Лідія Кондратівна, жителька Новомар'їнки.

Армійці кажуть - на цьому плацдармі в бойовиків зараз "зимове загострення".

"Прилетало именно по жилым зонам, по огородам. По нам не попадали - были или перелеты или недолеты".

Ворог застосовує всі наявні калібри.

"Противник применяет тяжелую артиллерию - на дальние посты. Лупит конкретно. У нас пока тихо - мы готовы к нападению. Отпор дадим, в любом случае", - говорить Леонід, військовослужбовець Збройних сил України.

Нещодавно тут спробувала прорватися група противника. Наші бійці зупинили їх вогнем з великокаліберних кулеметів.

"Противник проривається групою 12 чоловік. В наркотичному стані, тому що вони лишають втрати - потім через 20 хвилин повертаються. Але завдяки нашому озброєнню, ми їх стримуємо. Не дамо їм походити далі".