Держава приховує реальну кількість людей з інвалідністю в Україні - Сергій Каплін [ Редактировать ]
В Україні живе втричі більше людей з інвалідністю, ніж зазначає офіційна статистика - про це заявляють у парламентському комітеті з питань соцполітики. Його члени провели виїзне засідання в Київській області.
До міжнародного дня людей з особливими потребами - вони відвідали реабілітаційний центр у селі Лютіж.
Станом закладу нардепи залишилися задоволені, проте зазначили - обладнання має бути сучаснішим. Пообіцяли допомогти на законодавчому рівні.
"Держава приховує реальну кількість людей з інвалідністю в Україні. Декларують 5-6%, а насправді 15-17%. Це один з найвищих показників у світі. Ми створюємо при комітеті соцполітики окремий експертний орган. Я готовий бути співголовою цієї громадської ради. Нинішнє керівництво держави занадто мало уваги приділяє цим проблемам", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, в.о голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
"Наше требование, однозначно, зарегистрировать соответствующий законопроект представителями нашей группы в Парламенте, проиндексировать выплаты, пособие людям с инвалидностью. Задача 2 - это программы по доступности", - підкреслила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційний блок".
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