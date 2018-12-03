Жалоба за президентом: у США вшанували пам'ять Джорджа Буша-старшого [ Редактировать ]
В Америці сьогодні починається жалоба за президентом Джорджем Бушем-старшим. Його тіло привезуть для прощання в Капітолій - це найвища честь, якої тільки може удостоїтися політик. Дмитро Анопченко знає, як все відбуватиметься.
Сюди, до ротонди Капітолію, сьогодні привезуть труну з тілом сорок першого президента Америки. На прощання відвели три доби - і за цей час віддати данину пам'яті планують тисячі людей, зокрема й перші особи країни.
Мішель Обама перервала свій тур країною, під час якого вона представляє свої мемуари, і зараз повертається до Вашингтона - щоб уже сьогодні бути тут.
Очікують Білла Клінтона, з яким Буш-старший так близько товаришував і президента Трампа.
Джон Маккейн, з яким країна настільки ж урочисто прощалася нещодавно, бачити Главу держави на своїх похоронах не захотів, його тоді заміняв віце-президент, але цього разу на прощальній церемонії Трамп більше не персона нон-ґрата - а отже, має бути присутнім особисто.
У середу запланована служба в Національному соборі, куди запросили друзів та близьких, а потім - і ця традиція залишилася ще від часів Авраама Лінкольна - спеціальний потяг провезе тіло сорок першого президента через весь його рідний штат, Техас, - щоб американці могли з ним попрощатися, вийшовши зі своїх будинків до залізничної колії.
Провідні газети країни вийшли сьогодні з портретом Буша-старшого на обкладинці. Зі статей розумієш - після смерті країна багато що йому пробачила. А ще - в пресі порівнюють 41-го президента з нинішнім. Мовляв, республіканець Буш теж керував країною в умовах, коли демократи - як і зараз буде - контролювали пів-Конгресу. Але шукав точки дотику, а не ворогів.
А також в усіх газетах - історія ще одного члена сім'ї. Золотистого лабрадора президента, якого він назвав Саллі Буш - давши улюбленцеві своє прізвище.
Цього собаку знала вся Америка - у нього навіть свій аккаунт в Instagram був.
Ось фотографія, яка сьогодні багатьох зворушила аж до щему - пес сумує за померлим господарем, ні на хвилину не відходячи від його труни.
Саллі - пес з особливими вміннями, вимуштруваний, щоб допомагати тяжкохворим. І президент за ним душі не чув, постійно розміщував фотографії щасливих моментів, які вони проводили разом. Пес усюди супроводжував інвалідний візок Буша, сидів у його машині, зустрічав гостей.
Сім'я наполягла, щоб Саллі супроводжував президента і в його останній поїздці до Вашингтона та був з ним усі три жалобні дні. А потім його віддали до військового шпиталю - щоб допомагати у реабілітації офіцерам, які постраждали в Іраку та Афганістані.
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