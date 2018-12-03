Обвинувачені у справі Євромайдану можуть уникнути покарання - ГПУ [ Редактировать ]
32 обвинувачених у справі Євромайдану можуть не понести покарання - про це повідомили у Генеральній Прокуратурі. Там пояснюють - злочини середньої та легкої тяжкості мають термін давності - 5 років. Саме стільки пройшло з часу Революції Гідності.
Проте під слідством досі залишаються інші 114 фігурантів, яких підозрюють у тяжких злочинах.
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