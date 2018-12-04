Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает ICTV.

"В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", - сказал он.

Луценко добавил, что есть "несколько десятков версий этого преступления, но следствие сходится на том, что найдено основную версию.

"И мы видим мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", - заявил Луценко.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле.

6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания, после чего сообщил, что подает в отставку.

11 ноября в Херсоне прошли обыски у фигурантов дела.