Астрологи считают, что деньги охотнее идут в тот кошелек, цвет которого гармонирует со стихией знака зодиака. Выбранный бумажник должен вызывать позитивные эмоции и использоваться постоянно, тогда он никогда не опустеет, пишет dailyhoro.ru.

Выбранный бумажник не стоит передавать в чужие руки, чтобы не лишиться финансовой удачи.

Овен

Целеустремленным Овнам подойдут кошельки золотого, зеленого и коричневого оттенков. Им стоит оставить свой выбор на крупных кошельках прямоугольной формы. Привлечь деньги поможет талисман, который стоит положить в выбранный кошелек.

Телец

Представителям этого созвездия стоит отдать предпочтение простому неброскому кошельку, чтобы немного сгладить сильную энергетику своего знака. Приглушенные зеленые и темно-коричневые оттенки помогут привлечь в жизнь денежное изобилие. Клатчи и портмоне будут идеальным выбором для мужчин и женщин.

Близнецы

Жизнерадостным Близнецам подойдут кошельки фиолетового, серого, зеленого и желтого цвета. Они будут сочетаться с жизнерадостным темпераментом этого знака и обязательно привлекут деньги. Женщинам стоит обратить внимание на прямоугольные и закругленные формы кошельков, а мужчинам - на квадратные.

Рак

Раки рассудительны и мудры, однако излишне эмоциональны и восприимчивы. Им следует выбрать кошелек умиротворяющего оттенка, ведь в спокойном состоянии Раки способны быстро решить денежные трудности. Предпочтительны белый, серебристый, платиновый или синий цвет, а также складывающаяся прямоугольная форма.

Лев

Энергичным Львам привлечь деньги не составит труда, ведь они буквально чувствуют денежную энергетику. Кошелек красного, черного, желтого цвета поможет в этом. Прямоугольные и вместительные кошельки таких оттенков никогда не опустеют.

Дева

Девам привлечь финансовую энергетику помогут кошельки голубого, фиолетового и зеленого оттенков. Простые и лаконичные формы с яркими акцентами в виде орнамента, замысловатого узора или декоративного украшения помогут сохранить и приумножить финансы.

Весы

Гармоничным Весам иногда нужен стимул, чтобы двигаться вперед. Им подойдут кошельки белого, зеленого, бежевого и синего цвета. Яркие кошельки прямоугольной, круглой или квадратной формы помогут увеличить накопления и найти новые источники дохода.

Скорпион

Скорпионы часто находятся в центре внимания, обладают сильной энергетикой, но часто несдержанны. Уравновесить сильную энергию им поможет кошелек бордового, серого или желтого оттенка. Бумажник должен быть вместительным, но компактным, поэтому предпочтительна складывающаяся форма.

Стрелец

Активным Стрельцам стоит присмотреться к цветам, которые будут уравновешивать бурную энергию и возвращать внутреннее равновесие. Им подойдут кошельки голубого, фиолетового, черного цвета. Кроме того, в кошелек можно положить талисман удачи, который поможет избежать неприятностей и найти способы хорошо зарабатывать.

Козерог

Трудолюбивым Козерогам подойдут оригинальные черные, зеленые, синие кошельки. Внутрь бумажника можно положить камень, соответствующий знаку зодиака, чтобы он привлекал деньги и отталкивал неудачи.

Водолей

Романтичные Водолеи могут привлечь благополучие, если остановят выбор на кошельках лазурного, белого, серебряного оттенков. Наиболее удачен классический дизайн. Чтобы зарядить кошелек финансовой энергией, можно использовать шепотки на деньги.

Рыбы

Мудрым Рыбам подойдут спокойные цвета: серебряный, голубой, серый, белый. Прямоугольная или квадратная форма будет предпочтительной, а чтобы кошелек привлекал денежное изобилие, в него стоит положить фигурку рыбки.

Чтобы кошелек начал привлекать деньги, не нужно сидеть, сложа руки. Активным и оптимистичным людям гораздо проще избавиться от финансовых трудностей, а значит, необходимо развить позитивное мышление и начать добиваться успеха.

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