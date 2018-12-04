У Кельні газом потруїли пасажирів метро [ Редактировать ]
Газова атака у метро Кельна. Чоловік порснув невідомий газ у вагоні підземки. постраждали 15 людей. Кількох із сильним подразненням дихальних шляхів шпиталізували.
Одразу упіймати правопорушника не вдалося. Поліція сподівається ідентифікувати його за записами з камер спостереження.
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