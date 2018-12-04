Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о непростых отношениях со своей мамой. В предверии премьеры фильма "Пышка" звезда дала откровенное интервью изданию The Sunday Telegraph. В беседе с журналистом артистка сравнила сценарий новой ленты со своей особенной жизнью и отношениями с матерью, которые с самого детства были непростыми, пишет showdream.org.

По словам 49-летней Энистон, ее мать Нэнси Доу, будучи известной моделью, часто сравнивала свою внешность с внешностью дочери. Часто Доу давала своему ребенку нелестную оценку ее лицу и фигуре.

"Я не родилась ребенком-фотомоделью, что явно пошло вразрез с планами мамы на мою судьбу. Она надеялась на то, что ее дочь будет такой же красоткой, и я явно не соответствовала ее понятиям о женском очаровании", - сказала Дженнифер Энистон.

По ходу интервью актриса также рассказала о чувствах, которые она испытала, признав непринятие матери:

"Как и героиня фильма „Пышка“, я просто была ребенком, который хотел быть любимым. Но мама была слишком погружена в те проблемы, которые были надуманны. Комментарии по поводу моей внешности были похожи на приступы шизофрении".

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