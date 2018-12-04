Как растаможить "евробляху": пошаговая инструкция [ Редактировать ]
Осень стала насыщенным временем года, особенно для владельцев автомобилей с еврономерами. Верховная Рада приняла два закона, призванных урегулировать возникающие то и дело проблемы между автолюбителями и полицией.
Законы вступили в силу 25 ноября, но украинцы пока не спешат легализовывать свой транспорт. Отчасти и потому, что четкой инструкции в законе не прописано. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности.
Инструкция для владельцев "евроблях"
Первый шаг - законное владение транспортом. Чтобы растаможить машину, нужно быть ее владельцем, а на руках иметь техпаспорт, договор купли-продажи. Если их нет, то автомобиль нужно снять с учета. Для этого придется отправится в страну, откуда транспорт родом.
Второй шаг - въехать на территорию Украины, подать техпаспорт, подтверждающие право собственности, необходимую службу для таможенных платежей, акциз в которой вычисляется по специальной формуле, таможенную декларацию. Оформиться можно в любом органе по всей Украине.
Шаг третий - оплата. Согласно требованиям таможенного кодекса оплачивается 10% государственной пошлины, оплачиваются также акцизы, которые считаются по формуле, и ПДВ. Все деньги засчитываются как предоплата.
После этого на руках владелец автомибиля с еврономерами должен иметь такие документы:
- Все документы, подтверждающие факт растаможивания и оплату таможенного сбора. Их выдают в таможенной или фискальной службах.
- Сертификат соответствия конструкции транспортного средства. В случае, если машину вам привезли без этого документа, его можно сделать в органах сертификаций на территории Украины.
- Документ, подтверждающий основания приобретения этой машины за границей: договор купли-продажа, справка-счет.
- Личный паспорт, идентификационный код и транспортное средство для осмотра эксперта в сервисном центре.
Кроме этого необходимо оплатить налог в Пенсионный фонд за проведенную регистрацию машины на территории Украины. Соответственно стоимости 3-5% в зависимости от стоимости.
Тех водителей, кто легализировать свой автомобиль не захотят, ждут штрафы.
Штрафы и за срыв сроков растаможки:
- 1 день - 170 гривен,
- До 10 суток - уже 3 400 гривен,
- До 20 суток - 8 500 гривен;
- 1 месяц - 85 000 гривен;
- Больше месяца - 170 000 грн или конфискация.
Некоторые водители по тем или иным причинам смысла в растаможке не видят. Они и организовывают так называемые "кладбища евроблях".
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