Как узнать правду с помощью одного вопроса [ Редактировать ]
Когда вы начинаете разговор из предположения, ваш собеседник подтвердит его или внесет свои поправки. Гипотетические фразы создают иллюзию того, что вы знаете много, заявил профессор психологии и бывший агент ФБР Джек Фашер.
"Гипотеза ставит человека в ситуацию, когда нужно либо согласиться со сказанным, или предоставить дополнительную информацию. Это помогает подкорректировать предположения. Люди часто испытывают необходимость в таких исправления. Они очень хотят быть правыми и любят поправлять других", - цитирует "Новое время" слова экс-агента.
Пример:
Неправильно спрашивать: "Вы знаете этого человека?" Или "Вы употребляете наркотики?"
Правильно: "Когда вы впервые встретили этого человека?" и "Когда ты последний раз употреблял наркотики?"
Гипотетические вопросы задают собеседника в затруднительное положение. Ему будет казаться, что вы знаете ответ. К примеру, если дети не употребляли наркотиков, сразу начнут протестовать. Если запрещенные вещества употребляли, тогда на вопросы ответят неуверенно. Таким образом оценивают, действительно ли вы знаете что-то об этом.
После секундного колебания спросите: "Ты правда думал, что я не узнаю?". Такое продление гипотезы сделает ситуацию еще более сложной. Положительный и отрицательный ответ будет свидетельствовать о признании употребление наркотиков. Ответ "Да" - это признание в употреблении. Ответ "Нет" - это признание в употреблении. Единственный приемлемый вариант: "Узнаешь о чем?".
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