Когда вы начинаете разговор из предположения, ваш собеседник подтвердит его или внесет свои поправки. Гипотетические фразы создают иллюзию того, что вы знаете много, заявил профессор психологии и бывший агент ФБР Джек Фашер.

"Гипотеза ставит человека в ситуацию, когда нужно либо согласиться со сказанным, или предоставить дополнительную информацию. Это помогает подкорректировать предположения. Люди часто испытывают необходимость в таких исправления. Они очень хотят быть правыми и любят поправлять других", - цитирует "Новое время" слова экс-агента.

Пример:

Неправильно спрашивать : "Вы знаете этого человека?" Или "Вы употребляете наркотики?"

Правильно : "Когда вы впервые встретили этого человека?" и "Когда ты последний раз употреблял наркотики?"

Гипотетические вопросы задают собеседника в затруднительное положение. Ему будет казаться, что вы знаете ответ. К примеру, если дети не употребляли наркотиков, сразу начнут протестовать. Если запрещенные вещества употребляли, тогда на вопросы ответят неуверенно. Таким образом оценивают, действительно ли вы знаете что-то об этом.

После секундного колебания спросите: "Ты правда думал, что я не узнаю?". Такое продление гипотезы сделает ситуацию еще более сложной. Положительный и отрицательный ответ будет свидетельствовать о признании употребление наркотиков. Ответ "Да" - это признание в употреблении. Ответ "Нет" - это признание в употреблении. Единственный приемлемый вариант: "Узнаешь о чем?".

Читайте также, от каких слов стоит отказаться навсегда.