Имя для девочки - очень важный момент в жизни новорожденной дочки, ведь от имени во многом будет зависеть и ее дальнейшая судьба. Эксперты назвали самые счастливые женские имена, пишет издание "Колобок".

София

Маленькие Сонечки красивы, неимоверно энергичны и с учебой у них нет проблем. Они любят творчество и успех, поэтому с удовольствием посещают несколько кружков или секций, помимо учебы за партой.

Милана

Это мягкое и в то же время сильное имя наделяет девочку женственностью, миловидностью, ярким характером и невероятной общительностью.

Арина

Они наделены нежностью, добротой, тргательностью и редким самообладанием.

Кира

Все чаще можно услышать, как этим именем окликают девочек на детских площадках. На первый взгляд, холодная и заносчивая, слишком самоуверенная, Кира на самом деле очень чуткая, добрая и даже ранимая натура. К тому же, она невероятно правдива - всегда говорит то, что думает.

Анна

Это чистое имя во все времена лидирует в в списке самых любимых и востребованных. Анна очень добра, женственна, у нее живой ум, отличная память и масса ярких творческих идей. Анны также бывают наделены сильной интуицией и хорошо разбираются в людях, правда, иногда не прочь и жарко поспорить на важную для себя тему.

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