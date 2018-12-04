Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила об общности интересов Европы и Америки в противостоянии вызовам со стороны России и призвала сохранить это единство. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В эти недели мы увидели, что у нас общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины - только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, или еще где-нибудь", - заявила она накануне в США.

"С момента незаконной аннексии Крыма мы вместе постоянно заявляем, что границы не могут и не должны изменяться военной силой, и когда этот основополагающий принцип нарушается, мы чувствуем себя в меньшей безопасности. А нынешние события в Азовском море в определенной мере - я не сказала бы, что является неизбежным следствием, потому что таких вещей всегда следует избегать, - но прямым следствием очевидного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории. Европа и Америка были вместе, указывая на эти нарушения и давая на них ответ", - добавила глава дипломатии ЕС.

ЕС, как и отдельные его страны-члены, а также США были среди тех, кто решительно осуждает агрессию России против Украины, еще начиная с оккупации Крыма и затем агрессии на Донбассе 2014 года. В последнее время эти слова поддержки вновь прозвучали после нападения России на три украинских военных корабля 25 ноября.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

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