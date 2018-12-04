Из-за проведения ремонтных работ на Закарпатье отрезок трассы Киев-Чоп возле села Сусково Свалявского района будет перекрыт.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

"4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с данной трассы. Однако, уже 5 декабря (ориентировочно до 13 часов) движение на участке дороги M-06, от км 752 + 375 км 753 + 775 будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Объезд на этом отрезке трассы будет возможен через дорогу районного значения вблизи села Сусково.

Ранее мы сообщали, что Киев "застыл" в пробках из-за массовых ДТП.



