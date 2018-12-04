Трассу Киев-Чоп перекроют [ Редактировать ]
Из-за проведения ремонтных работ на Закарпатье отрезок трассы Киев-Чоп возле села Сусково Свалявского района будет перекрыт.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
"4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с данной трассы. Однако, уже 5 декабря (ориентировочно до 13 часов) движение на участке дороги M-06, от км 752 + 375 км 753 + 775 будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Объезд на этом отрезке трассы будет возможен через дорогу районного значения вблизи села Сусково.
Ранее мы сообщали, что Киев "застыл" в пробках из-за массовых ДТП.
по теме
Киев "застыл" в пробках из-за массовых ДТП (карта)
Сегодня, 4 декабря, с 10:00 Киев сковали масштабные 7-балльные пробки
В Киеве на Борщаговке провалился асфальт посреди дороги (видео)
В Киеве на Борщаговке на проезжей части дороги провалился асфальт
Владельцы "евроблях" массово блокируют трассы Украины
В среду утром, 21 ноября, в Украине продолжаются акции протеста
"Євробляхери" вимагають зменшити вартість розмитнення авто
У столиці через мітинг знову був заблокований центр міста - вимагають зменшення вартості розмитнення автівок та скасування двох законопроектів щодо митних ставок, ухвалених без урахування їхніх вимог
5 неловких вопросов патрульным, которые вы стеснялись задать (видео)
Каждый из них присягает на верность на народу, обещает его защищать, и следить за порядком в стране.