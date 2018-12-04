На Чернігівщині напередодні відбулися масштабні військові навчання разом з іноземними партнерами. У заході участь взяли близько сотні армійців. Бійці відпрацювали тактики ведення бою в оточенні та оборони позицій. На вишколі побував і Гліб Гаврилов.

На Гончарівському полігоні армійці відпрацьовують дії у разі можливого вторгнення агресора. У вишколі взяли участь майже всі роди військ. Умови максимально наближені до реальних бойових. До українських бійців долучилися й канадські та американські колеги. Спільно вони моделюють різні техніки ведення бою, тренуються виходити з лінії вогню, а також блокувати противника.

"На початку було нанесене вогневе ураження нашим підрозділам і після цього командирам бригади було прийняте рішення щодо виявлення розвідки, викриття системи вогню противника", - говорить Андрій Грищенко, заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Тактичні навчання разом з партнерами Нато відвідав президент Петро Порошенко. Головнокомандувач відзначив високий рівень бойової підготовки військових.

"Те, що ми побачили сьогодні під час цих навчань, відмічається висока дисципліна, висока майстерність, високий бойовий вишкіл нової української армії. Це те, чого ми досягли за останні 4.5 роки і те, як ми готові зустрічати ворога", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Професіоналізм та відвагу українських бійців зауважили й командувачі армій Канади та США в Європі.

"Мені дуже приємно відзначити бойовий хист солдатів вашої армії. Це справді високопрофесійні бійці. Я задоволений побаченим", - говорить Крістофер Каволі, командувач Сухопутних військ Збройних сил США в Європі.

Маневри тривають три дні. Після закінчення вишколу, українські військові вирушать на місця ймовірного удару агресора.