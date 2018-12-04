В Україні стартували збори резервістів (відео) [ Редактировать ]
Напередодні в Україні почалися збори резервістів та військовозобов'язаних. На Харківщині - на навчання вирушили півтори сотні осіб. На збори поїхали і резервісти з Закарпаття. І хоч області немає в переліку регіонів, де запроваджено воєнний стан, військкомати перейшли на особливий режим. З яким настроєм їдуть військові та що на них чекає - знають наші кореспонденти.
Працівник пошти, Гліб Ніжегородов прийшов до Харківського обласного військкомату вже з рюкзаком.
"Так, ну, аптечка, понятное дело. Бушлат запасной. Ну, полотенце, зубная щетка. Носки теплые, термобелье. Сигареты, салфетки влажные".
Каже, спальник, рюкзак та аптечку йому ще 2014 року подарували волонтери. З ними старший стрілець був у Донецькому аеропорту. Взяв усе це із собою й тепер.
"Я с первого оперативного резерва, мне и повестка не нужна. Обострение произошло, значит, соответственно, надо идти. Это моя страна, моя земля. И я ее должен защищать", - говорить Гліб Ніжегородов, резервіст.
Сергій Козуля свою сумку й не розкладав - лише кілька місяців пробув удома після п'яти років на службі. Повістку отримав позавчора. Зібрався за дві години.
"Что самое главное не забыть - ну знаете, наверное, все-таки хорошее настроение, потому что что бы ни случилось, всегда нужно оставаться человеком и всегда нужно здраво мыслить", - говорить Сергій Козуля, резервіст.
З Харкова до десантно-штурмових військ поїхали сорок резервістів. У військкоматі кажуть: охочих достатньо. Колишні атовці самі і телефонують, і приходять.
"Десантників, десантно-штурмові війська, танкісти, піхотинці, в основному для сухопутних військ збройних сил України. Це всі хлопці, які мають бойовий досвід, перебували в збройних силах України 2014 року, приймали участь в бойових діях", - говорить Андрій Семенович, заступник військового комісара Харківського обласного військового комісаріату.
Загалом з Харківщини вирушать 400 резервістів. Якщо ситуація стабілізується за два тижні вони повернуться додому.
Із Закарпаття на навчання вже поїхали дві команди резервістів. Серед них - Станіслав Шух. Брав участь у бойових діях у 2015. Каже з військкомату зателефонували кілька днів тому. У рюкзак спакував усе необхідне.
"Білизна запасна, каремат, в середині спальник, одяг сухий ножики, вилки, розетки. Треба показати нашим сусідам, запорєбріком, що є люди які готові відстояти цю країну", - говорить Станіслав Шух, резервіст.
Резервісти відточуватимуть військові навички та здобуватимуть нові знання близько 20 днів. Чутки про те, що призиватимуть усіх чоловіків військові спростовують. А тих, хто входить до складу оперативного резерву просять не чекати виклику, а самим з'являтися до військкоматів.
"Ті хто за викликом не прийде, ми вимушені будем ініціювати оформлення матеріалів і направлення їх до правоохоронних органів. Наразі не йде питання що це відправляти на війну, але продемонструвати готовність стати на захист Батьківщини", - говорить Петро Марко, заступник військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату.
Загалом із Закарпаття на навчання вирушать 200 жителів області.
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