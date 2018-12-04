Ізраїль розпочав військову операцію "Північний щит" на кордоні з Ліваном. Її мета - знищити транскордонні тунелі "Гізболли", які використовують для перекидання бойовиків на ізраїльську територію.

Тель-Авів вважає риття таких підземних коридорів серйозним порушенням суверенітету Ізраїлю і безпосередньою загрозою для його громадян.

Тому посилює присутність оборонних сил на північному кордоні та заявляє про готовність до різних сценаріїв. Через це деякі ізраїльські території на межі з Ліваном - повністю закриті.