Ізраїль розпочав спецоперацію проти бойовиків [ Редактировать ]
Ізраїль розпочав військову операцію "Північний щит" на кордоні з Ліваном. Її мета - знищити транскордонні тунелі "Гізболли", які використовують для перекидання бойовиків на ізраїльську територію.
Тель-Авів вважає риття таких підземних коридорів серйозним порушенням суверенітету Ізраїлю і безпосередньою загрозою для його громадян.
Тому посилює присутність оборонних сил на північному кордоні та заявляє про готовність до різних сценаріїв. Через це деякі ізраїльські території на межі з Ліваном - повністю закриті.
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