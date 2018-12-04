В Россию не пустили 160 украинцев - Госпогранслужба [ Редактировать ]
В течение шести дней Россия не пропустила через свою границу около 160 граждан Украины.
Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Отвечая на вопрос журналиста о количестве граждан Украины, которых не пропустили на территорию РФ Андрей Демченко сообщил: "Всего за последние 6 дней около 160 человек".
Ранее глава Шенштаба ВСУ заявил, что Россия стянула военную технику к границе с Украиной.
по теме
Україна обмежила в'їзд громадян Росії
Україна обмежила в'їзд громадян Російської Федерації до України. Йдеться про чоловіків, віком від шістнадцяти до шістдесяти років. Про це заявив Петро Порошенко на сьогоднішній нараді з керівниками силових відомств
Россия подняла 500 самолетов вдоль границы с Украиной
Россия развернула вдоль границы Украины порядка 500 военных самолетов и 340 вертолетов
Все корабли и катера Украины приведены в боевую готовность - Госпогранслужба
Все катера и корабли украинских пограничников приведены в полную боевую готовность
Агрессия России: премьер Великобритании сделала резкое заявление
Тереза Мэй выступила в Палате общин
Россия стянула военную технику к границе с Украиной - Муженко
Количество военной техники вдоль украинской границы со стороны России значительно увеличилось
Українські герої: про що мріяли та за що боролися полонені моряки?
Моряків викладачі пам'ятають й досі, адже хлопці стали "героями" ще на студентській лаві - чим прославилися і чому стали зразком відданості Україні. Ексклюзив "Подробиць" з інституту, де навчалися наші військові