В течение шести дней Россия не пропустила через свою границу около 160 граждан Украины.

Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Отвечая на вопрос журналиста о количестве граждан Украины, которых не пропустили на территорию РФ Андрей Демченко сообщил: "Всего за последние 6 дней около 160 человек".

Ранее глава Шенштаба ВСУ заявил, что Россия стянула военную технику к границе с Украиной.