Во вторник, 4 декабря, в сети появилось видео-реконструкция событий в Азовском море. Соответствующий ролик был опубликован пресс-службой Генеральной прокуратуры Украины на YouTube.

На видео записана полная хронология событий - от выхода трех украинских судов из порта Одессы до их захвата.

25 ноября у Керченского моста спецназ России захватил три украинских корабля. В результате были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.

Москва назвала действия Украины в Керченском проливе "провокационными". Киев подчеркнул, что Россия осуществила акт агрессии против Украины в нейтральных водах.

Напомним, что все корабли и катера Украины приведены в боевую готовность.