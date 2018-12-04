Агрессия в Азовском море: в ГПУ реконструировали события (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 декабря, в сети появилось видео-реконструкция событий в Азовском море. Соответствующий ролик был опубликован пресс-службой Генеральной прокуратуры Украины на YouTube.
На видео записана полная хронология событий - от выхода трех украинских судов из порта Одессы до их захвата.
25 ноября у Керченского моста спецназ России захватил три украинских корабля. В результате были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.
Москва назвала действия Украины в Керченском проливе "провокационными". Киев подчеркнул, что Россия осуществила акт агрессии против Украины в нейтральных водах.
Напомним, что все корабли и катера Украины приведены в боевую готовность.
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