Как похудеть: ученые назвали главного "врага" диеты [ Редактировать ]
Специалисты в Университете Филадельфии выяснили, что свести на нет эффект любой диеты может алкоголь, сообщает Eurek Alert. Ученые пришли к выводу, что даже небольшие "срывы" в воздержании от алкоголя полностью уничтожает эффект от диеты.
Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи проанализировали данные 4 тысяч добровольцев, которые боролись с лишним весом. Однако главным правилом похудения является полный отказ от алкоголя.
Ученые подчеркивают, что на кратковременную коррекцию веса алкоголь имеет минимальное влияние. А вот длительное употребление спиртных напитков наносит вред фигуре и способности ее восстановления.
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