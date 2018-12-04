Специалисты в Университете Филадельфии выяснили, что свести на нет эффект любой диеты может алкоголь, сообщает Eurek Alert. Ученые пришли к выводу, что даже небольшие "срывы" в воздержании от алкоголя полностью уничтожает эффект от диеты.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи проанализировали данные 4 тысяч добровольцев, которые боролись с лишним весом. Однако главным правилом похудения является полный отказ от алкоголя.

Ученые подчеркивают, что на кратковременную коррекцию веса алкоголь имеет минимальное влияние. А вот длительное употребление спиртных напитков наносит вред фигуре и способности ее восстановления.

Ранее врач развеял популярные мифы о здоровом питании.