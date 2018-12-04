Инициатива о прекращении действия уже разорванного договора о дружбе с Россией - элемент предвыборной кампании Порошенко. Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады во вторник, 4 декабря, комментируя инициативу президента Петра Порошенко о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

По словам Юрия Бойко, принятие президентского законопроекта о прекращении дружбы с Россией не будет иметь никакого практического смысла, ведь соответствующий договор уже фактически расторгнут.

"Договор о дружбе с Россией действовал с 1 апреля 1999 года. Он продлевается автоматически на 10 лет, если ни одна из сторон не выскажется против. Если же одна из сторон направит письмо о прекращении своего участия, то согласно статье 40 договор прекращает свое действие", - отметил оппозиционный политик.

Юрий Бойко напомнил, что 21 сентября 2018 года Министерство иностранных дел Украины направило в Россию письмо о том, что Украина отказывается продлевать действие договора.

"То есть, договор и так не был продлен. Это очевидно. Поэтому внесение президентом какого бы то ни было закона о приостановлении Договора о дружбе - это исключительно элемент его предвыборной кампании, в которую он в очередной раз хочет втянуть парламент. Таким образом на военной и радикальной риторике Порошенко пытается поднять свой рейтинг", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".