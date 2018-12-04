Телеканалы с артистами из "черного списка" попадут под санкции - вице-премьер [ Редактировать ]
Украинские телеканалы, которые будут транслировать людей из перечня угрожающих национальной безопасности, попадут под санкции. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире на телеканале "Прямой".
"По поводу каналов, которые захотят транслировать людей из "черного списка", то есть лиц из перечня, которые представляют угрозу национальной безопасности - на следующий день попадут под санкции", - сказал Кириленко.
Он также подчеркнул, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет наказывать телеканалы вплоть до лишения лицензий.
"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет к таким каналам применять сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий. Поэтому всех желающих крутить тех, кто ненавидит Украину и прямо против нас выступает, а значит за то, чтобы убивали украинский и в дальнейшем, надо предупредить о том, что потом они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", - добавил Кириленко.
Ранее мы писали о том, что Рада рассмотрит законопроект о блокировке украинских телеканалов.
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