Защита фигурантки жуткого ДТП в Харькове считает недопустимыми доказательствами по делу об аварии акт медицинского осмотра Елены Зайцевой врачом-наркологом и вывод по итогам этого осмотра. Об этом защитница Зайцевой Юлия Козырь заявила на очередном заседании по делу, в ходе рассмотрения ходатайства защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы, передает "Медиапорт".

Защита фигурантки аварии указывает на "многочисленные нарушения" инструкций при осмотре Зайцевой врачом-наркологом, которые, по мнению защиты, свидетельствуют о том, что "фактически осмотра не было".

Доказательством этому, по словам Козырь, служат показания Зайцевой и видеозаписи с камер патрульных.

"И акт осмотра, и вывод от 18.10.17 должны быть признаны недопустимыми доказательствами. Вышеуказанные положения инструкции носят не просто формальный процессуальный характер, ставят под сомнение все сведения акта, вывода и вообще делает невозможным использование результатов данного осмотра достоверным доказательством", - заявила Козырь.

Она просит отказать в удовлетворении ходатайства Перепелицы о назначении комплексной судебно-психологической и судебно-медицинской экспертизы. Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор.

"Органом досудебного расследования вопрос пребывания Зайцевой под действием наркотических или других одурманивающих средств исследован в полном объеме, в связи с чем ходатайство защитника Перепелицы удовлетворению не подлежит. При этом в связи с невозможностью установления количественного определения кодеина и фенобарбитала в образцах мочи и крови Зайцевой назначение амбулаторной судебно-медицинской психиатрической экспертизы является недоцелесообразным, поскольку судебно-медицинские эксперты не смогут оценить влияние найденных веществ на действия обвиняемой и состояние, в котором она находилась. Также экспертиза, которую просит назначить защитник Перепелица, не влияет на объем обвинения Зайцевой, тем более, и Дронова. Указанное ходатайство вообще не касается подзащитного Дронова и направлено на затягивание судебного рассмотрения", - заявил прокурор Игорь Омельченко.

Представитель потерпевших Лариса Матвеева напомнила, что на заседании 12 марта она спрашивала у Зайцевой, есть ли у нее какие-либо замечания к проведению осмотра у врача-нарколога. Зайцева никаких замечаний не высказывала. Никаких замечаний не было и у патрульных, отметила Матвеева. Кроме того, вопрос допустимости доказательств должен решаться судьей при вынесении решения, заявила представитель потерпевших.

Ранее мы писали о том, что Зайцева может избежать наказания.