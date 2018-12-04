Пользователи соцсетей обсуждают фотографию рук экс-регионала Александра Ефремова со следами от наручников. 3 декабря на заседании Старобельского суда Луганской области ему стало плохо, но судья запретил госпитализировать подсудимого, несмотря на рекомендации врачей, а конвой вытащил его из машины скорой помощи.

В чем обвиняют Ефремова

Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь", то есть он уже более двух лет под стражей. Изначально Генеральная прокуратура Украины задержала экс-губернатора Луганской области, и фактически второго человека в Партии регионов, по подозрению в двух совершенно разноплановых преступлениях - посягательстве на территориальную целостность Украины и завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

Главный нерв дела - это попытка в судебном порядке установить доказательства участия России в событиях 2014 года в Луганске, когда местные сепаратисты захватили здание ОГА и СБУ. Именно Ефремова прокуратура обвиняет в организации захвата этих зданий. Сам он отрицает свою причастность, а прямых доказательств у следствия нет.

Экс-нардеп обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины. В числе вменяемых ему преступлений - госизмена, посягательство на территориальную целостность государства, создание террористической организации и захват государственных зданий, отмывание средств. Также Ефремова подозревают в организации незаконного голосования в парламенте так называемых "январских законов" 2014 года, которые способствовали бы укреплению власти президента Виктора Януковича.

Александр Ефремов говорил, что сам уже не знает, сколько дел против него открыто. А в интервью "Стране" предположил, что стал разменной монетой в сделках своих бывших товарищей, которые сумели вовремя договориться с Банковой.

Что произошло в суде 3 декабря

Адвокат Андрей Смирнов сообщил, что на судебном заседании 3 декабря о продлении меры пресечения Александру Ефремову стало плохо. Прибывшие в суд медики заявили, что у экс-нардепа сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, гипертонический криз и прединфарктное состояние и что он нуждается в стационарном лечении.

Суд распорядился вызвать скорую, чтоб перепроверить врачей. Скорая также настояла на госпитализации. Суд объявил перерыв до 20:00 для оказания медицинской помощи на месте. Но в итоге Старобельский районный суд в 14-й раз продлил содержание под стражей до 31 января 2019 года. А Ефремова силой вернули в зал заседаний.

"Просто похитили человека из автомобиля скорой помощи, заблокировав ее выезд, незаконно применив меры физического воздействия против работников скорой помощи и самого Ефремова. Затолкали человека в зал судебных заседаний. Не дав слова адвокатам. Не дав слово самому Ефремову", - сообщил адвокат Андрей Смирнов.

Реакция соцсети

Фото рук экс-нардепа со следами от наручников, после того, как его втащили в зал судебного заседания, обнародовал в Facebook его адвокат Евгений Солодко.

"Это реалии политических репрессий в европейской стране, стране, где три трусливых существа в мантиях лишают обвиняемого права на медицинскую помощь, где мусора втаскивают человека на седьмом десятке в прединсультном состоянии в зал суда, лишают его возможности защищаться и оставляют его под стражей...", - написал Евгений Солодко.

Фото: facebook.com

Заместитель главного редактора "Страна ua" Светлана Крюкова написала, что ночные видео вчерашнего суда нужно показывать на партийных встречах Оппоблока - для укрепления партийное духа перед выборами.

"Хочу поздравить адвокатскую группу Ефремова с удачным заседанием вчерашнего суда в Старобельске, где клиенту в 14 раз продлили меру пресечения. Итого под утро. Побитый и замучанный клиент, перепуганная скорая помощь, безукоризненно хамский судебный процесс и две дороги, проложенные ночным процессом - одна красная для председательствующего Пелиха в Молдову или т.н. "ДНР", и вторая для адвокатов - в ЕСПЧ.

Предлагаю вывести термин "эффект Саакашвили" - десакрализация политоппонента через унижение и моральное подавление. Когда бывшего высокопоставленного чиновника или политика на глазах у людей за волосы, за шкирку, за руки-ноги начинают тягают как котенка по разным углам, по ступенькам, по больницам, по тюрьмам. Вчера так покувыркались с Ефремовым.

Ночные видео вчерашнего суда нужно показывать на партийных встречах Оппоблока - для укрепления так сказать партийное духа, лидерства, и создания Dream Teem. Прямо к выборам".

Фото: facebook.com

Журналист Дмитрий Василец назвал происходящее политическими репрессиями.

"Политические репрессии в Украине идут полным ходом, это касается каждого. То что творят с Ефремовым в суде, которому идет седьмой десяток лет, лишь маленькая часть того беспредела, что творит этот режим. Если медицинскую помощь принципиально не оказывают Ефремову, подталкивая его в могилу, представьте как работает на уничтожение система в отношении остальных...".

Фото: facebook.com

Экс-министр юстиции и адвокат Елена Лукаш написала, что Александр Ефремов расплачивается за желание власти доказать народу "решительную борьбу с прошлым" и "справедливость" и что на его примере показывают, как закручивают гайки.

"Руки Александра Ефремова. С июля 2016 он расплачивается за желание власти доказать народу "решительную борьбу с прошлым" и "справедливость". Доказательств его вины - ноль. С июля 2016 он подвергается моральным и физическим пыткам и унижению.

Он и тысячи других.

Цель пыток всегда одна - уничтожить личность. Но в случае с показательной расправой над Ефремовым - цель гораздо страшнее. Всем нам показывают, как "закручиваются гайки". Одновременно превращая в пытку жизнь каждого. Пытки - теперь госполитика.

Не думайте, что это вас не касается. Все мы - невольные соучастники этого преступления".

Фото: facebook.com

Журналист Елена Бондаренко отметила, что ни одного доказательства вины Ефремова до сих пор нет.

"Экс-глава фискальной службы Мирослав Продан: собраны доказательства о покупке недвижимости за рубежом, люксовых авто и прочего. Миллионов эдак на 80-90. Отпущен под личные обязательства.

Экс-глава фракции Партии регионов Ефремов: ни одного доказательства вины, арест продлен 14й раз. До 31 декабря 2019 год.

Пс. На фото - руки Ефремова, которого выволокли из скорой помощи, куда он попал в результате гипертонического криза".

Фото: facebook.com

Алексей Савенко также сравнил суд по Ефремову с заседанием по Продану, которому дали самую мягкую меру пресечения 3 декабря.

Фото: facebook.com

В сети назвали ситуацию с экс-регионалом преступлением против человечности.

"Такого беспредела и обычные люди и профессиональные юристы не видели давно. Окончательное изнасилование законов Украины руководителями ЗАО "Кожуховский, Пелих и Ко" произошло ближе к полночи.

Эти так называемые работники фемиды, силой вытащили обвиняемого из машины скорой помощи, где ему врачи пытались фактически откачать, оказывая медицинскую помощь, и заставили уже в 14-й раз заслушивать типовую форму решения суда о продлении меры пресечения. Задачи, которые поставил Порошенко и Луценко, прокурор и судья выполнили "блестяще". Наплевав на все процессуальные нормы УПК, не дав выступить ни защите, ни самому обвиняемому. Такого еще не было. Сильно спешили и боялись не успеть отчитаться о проделанной работе. И похрен им всем, что Ефремову нужно было оказывать медицинскую помощь в условиях стационара. Главное - держать в СИЗО(

Противно было слушать аргументы Пелиха, который ссылался на то, что якобы Ефремов может оказывать давление на свидетелей. На каких? На тех, кто дал фактически показания о его непричастности к этим обвинениям?

Это даже не театр абсурда. Это преступление против человечности".

Фото: facebook.com

Ранее "Оппозиционная платформа - За жизнь" требовала немедленного освобождения оппозиционного политика Александра Ефремова, который незаконно и безосновательно третий год находится за решеткой.