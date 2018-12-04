Не пускають до моряків і омбудсмена

До українських моряків не пускають адвокатів. Як повідомив захисник полонених Микола Полозов, він досі не отримав допуску до в'язнів, яких утримують у СІЗО "Лефортово". Невідоме й ім"я слідчого, який би міг видати відповідний допуск.

За даними Полозова, на бранців чинять психологічний тиск. Нагадаю, близько півсотні адвокатів з Росії та Криму зголосилися захищати полонених.

Не пускають до моряків і омбудсмена. Людмила Денісова вже звернулася до ФСБ і російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової, щоб їй надали дозвіл на візит до ув'язнених військових.