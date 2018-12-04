У Кропивницькому підтримали полонених моряків та їхніх рідних. Адже серед бранців двоє з Кіровоградщини. Це командир броньованого артилерійського катера "Бердянськ" Роман Мокряк та член екіпажу цього судна Андрій Артеменко. Більше розповість Олена Бринза.

Міська площа в Кропивницькому. Під звуки гімну піднімають прапор Військово-морських сил мама Романа Мокряка та донька загиблого під Маріуполем капітана Юрія Олефіренка. У січні 2015 під час обстрілу біля Маріуполя він закрив собою трьох побратимів, а сам дістав смертельні осколкові поранення. Пізніше на його честь назвали десантний корабель.

Від моменту полону, а це трохи більше, ніж тиждень, рідні Романа Мокряка і досі не мають жодного зв'язку з ним.

"Я зв'язка немаю з дитиною. Дуже вдячна всім за підтримку, що ви молитесь разом з нами. Все що можливо з боку держави, з боку Міністерства оборони нам надають допомогу. Я дуже всім вдячна, що ви всі нас підтримуєте, більш нічого говорити не можу, вибачте", - говорить Наталія Кравченко, мати Романа Мокряка.

Родину Романа Мокряка підтримують і його друзі. Ольга - донька загиблого капітана Юрія ОлефірЕнка, теж поруч із мамою Романа.

"Он очень умный парень, я не знаю, когда с ним общалась, он такой сдержанный. И мне кажется, у него все получится, будем ждать его здесь. Очень тяжело говорить, мы тут все ходим под мирным небом и мы совершенно не видим, что происходим там", - говорить Ольга Олефіренко, донька Юрія Олефіренка.

Мама Романа - Наталя, знана місцева волонтерка. Вона постійно допомагає українським військовим. А тепер уже допомагають їй - словами підтримки, вдячності та дружніми обіймами.