У Києві через аварію майже тисяча будівель досі без тепла. Причиною став порив у колекторі на одній із центральних тепломагістралей. За словами головного інженера "Київських тепломереж", аварія сталася через зношений трубопровід.

Наразі без опалення та гарячої води залишаються 755 житлових будівель, 35 дитсадків, 15 шкіл та 13 лікарень.

"На всіх цих пошкодженнях працюють люди, дренується вода, там, де земляні роботи - вже проводиться розриття. До ранку ми по металу закінчимо всю роботу і зранку почнемо заповнювати і підключати споживачів. Я думаю, що на 15-16 годину всі споживачі будуть з опаленням і гарячою водою", - заявив Андрій Паливода, головний інженер СП "Київські теплові мережі".