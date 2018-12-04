У Києві тисяча будівель залишилися без тепла [ Редактировать ]
У Києві через аварію майже тисяча будівель досі без тепла. Причиною став порив у колекторі на одній із центральних тепломагістралей. За словами головного інженера "Київських тепломереж", аварія сталася через зношений трубопровід.
Наразі без опалення та гарячої води залишаються 755 житлових будівель, 35 дитсадків, 15 шкіл та 13 лікарень.
"На всіх цих пошкодженнях працюють люди, дренується вода, там, де земляні роботи - вже проводиться розриття. До ранку ми по металу закінчимо всю роботу і зранку почнемо заповнювати і підключати споживачів. Я думаю, що на 15-16 годину всі споживачі будуть з опаленням і гарячою водою", - заявив Андрій Паливода, головний інженер СП "Київські теплові мережі".
по теме
В Киеве бензовоз на скорости "влетел" в отбойник (фото)
В ночь на 4 декабря в Киеве произошло жуткое ДТП
На Житомирской трассе в грузовик "влетел" автомобиль
Под Киевом Honda на скользкой дороге влетела под фуру. Девушку-водителя доставали из машины специнструментами
Мост Патона в Киеве нужно укреплять - Борис Патон
Мост Патона в Киеве не рассчитан на нагрузки, которые приходится испытывать в современных условиях, заявил президент НАН Украины
В Киеве ограбили известного депутата
В центре Киева неизвестные ограбили народного депутата Украины