Як зробити фізкультуру цікавою, щоб школярі не прогулювали уроки?

Спортивні танці, чирлідинг, регбі і навіть сумо замість нудних нормативів. Усе це тепер чекає школярів на фізкультурі за новими стандартами. Яким тепер буде урок фізри показали на фінальних змаганнях всеукраїнських шкільних ігор Cool Games. Усе бачила Ольга Клюєва і зараз покаже вам.

Як зробити фізкультуру цікавою, щоб школярі не прогулювали уроки? Скористатися європейським та американським досвідами. Так вирішили в Міністерстві освіти. Тепер на уроках фізичного вихоppвання в Україні буде більше командних ігор, естафет і видовищних змагань.

"Більше того, що дити люблять виконувати. Найважливише щоб на уроках физкультури більше дітей, були мотивовані відвідувати і їм було цікаво і з користю для здоров'я", - говорить Лілія Гриневич, міністр освіти України.

Позитивний досвід уже є. В українських школах, де запровадили чирлідинг - яскраві спортивні танці на підтримку команди, дівчата занять не пропускають.

"Да! Це такий драйв задоволення від того, що ти робиш пітримка команди. Хлопцям подобаються такі дівчата? Напевно! Всім так подобається, всі аплодують".

"Це їх дуже зацікавлює саме американськиий вариант чирлідингу. Там ідуть трюки, акробатика, спортивна гимнастика і елементи шоу", - розповідає Дарина Корог, тренер з чирлідингу.

Гучна музика, яскрава форма та видовищні трюки на уроках фізкультури - усе це має "відтягнути" дітей від гаджетів і повернути до реального спілкування та здорового способу життя.

"До сучасного школяра можна достукатись лише коли йому цікаво, коли його не треба з-під палиці гнати на урок, а коли ми дамо йому можливість весело провести час", - говорить Роман Греба, заступник міністра освіти.

Командна гра стане головним елементом фізичного виховання, адже це допомогає школярам вчитися взаємодії в колективі, розвивати лідерські якості та найбільше мотивує відвідувати уроки.

"Ми придумали такі види спорту, які цікаві дітям і корисні. Запроваджуємо нові види спорту, які можно викладати . Це чирлідинг, хорфбол фрізбі, петан, сумо, регбі п'ять на п'ять", - говорить Олександр Педан, інструктор учнівського спортивного руху.

До такої фізкультурної революції в школі вчителі зі стажем радять підходити поступово.

"Якщо сказати сумо, то честно не уявляю як в школи можна провести сумо, чирлідінг можна! Нам потрібна підготовка вчителів, якщо вчитель може начити, то чому б ні. Любий вид спорту ми раді прийняти в школі", - говорить Микола Шпиг, вчитель фізкультури.

Відеоматеріали для впровадження нових стандартів обіцяють випустити до наступного навчального року.