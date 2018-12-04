У России не было оснований для захвата украинских кораблей - НАТО [ Редактировать ]
Россия не имела никаких оснований применять силу против украинских кораблей в районе Керченского пролива. Об этом во вторник, 4 декабря, заявила представительница НАТО в рамках заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе, сообщает УНИАН.
"Я не буду вдаваться в правовые аспекты того, где и как произошел захват украинских кораблей. По мнению НАТО, применялась сила со стороны РФ без всяких на то оснований", - сказала она.
В НАТО также подчеркнули, что у кораблей Украины и других государств есть право на свободный проход и в Черном, и в Азовском морях.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения России.
"Украина не является членом НАТО, но мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они захватили. Союзники НАТО также будут продолжать помогать модернизировать и укреплять украинские Вооруженные силы. НАТО также помогает модернизировать украинский флот", - заявил он.
Ранее мы писали о том, что в НАТО увеличили военное присутствие в Черном море.
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