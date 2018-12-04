Та це не все. У планах нардепів був і розгляд уже скандального законопроекту про блокування ЗМІ за пропозицією лише Верховної Ради. Думки депутатів щодо цього документа так розділилися, що ледь не дійшло до бійки в кулуарах. Усі подробиці в сюжеті.

Скандальний чи справедливий?

"Мені здається, що така делікатна сфера, як інформаційна сфера, враховуючи, що вона у нас знаходиться в ручному регулюванні, не може бути предметом одноосібних рішень", - заявив Іван Вінник, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

На порядку денному у депутатів законопроект, що викликає неабиякий резонанс.

"Я вважаю, що насправді диктаторські закони не можуть взагалі навіть до порядку денного парламенту потрапляти", - говорить Ольга Червакова, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

У чому його суть? Пропонується саме депутатам вирішувати долю українських телеканалів. Простіше кажучи, тих, кого звинувачуватимуть у "сприянні тероризму" буде покарано. Від санкцій до закриття.

"І я чим далі переконаний в тому, що такі законопроекти використовуються з одною метою - або віджати канали, або перепродати їх за безцінь", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

І усе за рішенням Верховної Ради.

"Прем'єр-міністр або керівник служби безпеки прийме рішення і відправить на Раду національної безпеки, чи президент. я вважаю, якщо це питання в ручному режимі регулювати, за відсутністю профільного закону, який би розмежував чітко свободи слова від пропаганди, ці пропозиції мають проходити в Верховну Раду", - заявив Іван Вінник, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Щоправда, з нардепом Вінником, а він, до речі, один з авторів, не згодні навіть колеги по фракції.

"Це мій однофракційник. І я вчора на фракції дуже жорстко поставила питання для того, щоб фракція дала оцінку таким діям наших деяких народних депутатів нашої фракції, які систематично вносять диктаторські закони в парламент. Після чого просто страждає репутація і блоку Петра Порошенка, і самого президента, яких постійно і систематично звинувачують у диктаторських потугах. Я ще раз хочу наголосити, що це не позиція всієї фракції", - заявила Ольга Червакова, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Фактично, ми передаємо в руки політичного органу, яким є парламент, можливість діяти щодо засобів масової інформації, діяти в достатньо радикальний спосіб. Тоді виникає питання, а де органи профільні, які мають визначати, що таке тероризм? В це Служба безпеки України, і де профільний орган, такий, як Нацрада з питань телебачення та радіомовлення?", - говорить Вікторія Сюмар, народний депутат, "Народний фронт".

Ба більше! Пізніше нардепи ледь не побилися через документ. Перепалка виникла між Черваковою та Вінником. Перша заявила, мовляв формулювання в документі "досить розмиті". І під графу "сприяння тероризму" може потрапити будь-яке ЗМІ. На що Вінник відповів: мовляв, Червакова взагалі законопроект не читала.

"Я не читала закон? Ось закон. Я його тільки що цитувала всім телеканалам. Виключно Верховна Рада України. А я говорю: тут перелік суб'єктів є, але серед цього переліку суб'єктів є правоохоронні органи і конституційний орган, який називається Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. А ви намагаєтесь політизувати це питання замість того, щоби дати йому оцінку в правовій площині. Розумієте? Сорому нема!"

Обурилися через законопроект і журналісти. Мовляв, приймати такі надважливі рішення про блокування ЗМІ, просто натисканням кнопок у Верховній Раді неможливо.

"Сьогодні політична більшість - 226 голосів, це одна палітра. А відбудеться перезавантаження і нові депутати, які складуть свою більшість, вони скажуть, що варто закрити телеканал "Інтер". Варто закрити ICTV або 1+1. Знову ж таки, це ганьба, коли саме повинен Парламент в ручному якомусь режимі закривати ті чи інші телеканали", - питає Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.

Більшість депутатів, в свою чергу, урочисто обіцяли не голосувати за цей законопроект.

"Наша фракція навряд чи буде голосувати за такі авантюри".

Втім, ділом перевірити так і не вдалось. Адже до голосування не дійшло.