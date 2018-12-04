У Києві через аварію майже тисяча будівель досі без тепла. Причина - порив на одній із центральних тепломагістралей.

За словами головного інженера "Київських тепломереж", він стався через зношену трубу. Наразі без опалення та гарячої води залишаються 755 житлових будинків, 35 дитсадків, 15 шкіл і 13 лікарень.

"На всіх цих пошкодженнях працюють люди, дренується вода, там, де земляні роботи вже проводиться розриття. До ранку ми по металу закінчимо всю роботу і зранку почнемо заповнювати і підключати споживачів. Я думаю, що на 15-16 годину всі споживачі будуть з опаленням і гарячою водою", - говорить Андрій Паливода, головний інженер СП "Київські теплові мережі".