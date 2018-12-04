Нынешняя власть не отходит от присущей ей репрессивной политики. В то же время, ее действия все чаще приобретают признаки массового террора. Только такие выводы можно сделать, анализируя последние события в ряде областей Украины. А именно санкционированные обыски в помещениях храмов и домов священнослужителей в Киевской, Житомирской и Ривненской областях.

Это вполне прагматичная, продуманная, направленная политическая линия, осуществляемая с ведома и под руководством власти. Следственные действия сотрудниками СБУ и работниками следственного управления ГУНП проводились в рамках уголовного производства по части 2 статьи 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).

3 декабря обыски проводились в помещениях, принадлежащих Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви. В частности, в доме настоятеля Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора Житомирской епархии УПЦ протоиерея Сергея. Ранее, 30 ноября, Служба безопасности Украины проводила следственные действия по месту жительства наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла. В эти же дни церковнослужители Ривненской и Сарненской епархий массово вызывались на допросы в местные отделы СБУ.

Во время обысков работники правоохранительных органов искали печатную продукцию и другие носители информации, содержание которых, по оценке силовиков, способен разжечь межрелигиозную вражду. В то же время, именно позорные атеистические методы "красного штурма" против УПЦ, факты обысков и гонения на служителей церкви и становятся причиной вражды между украинцами, объединенными единой верой - православной.

Комментируя такую ​​ситуацию, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко подчеркнул, что строя свою политику на лозунгах борьбы с агрессией России и за Европу, нынешняя власть все еще использует советские методы борьбы с "неугодными". В качестве примера можно привести репрессии 1918-1980 гг., в ходе которых только в Житомирской области пострадали 587 православных священнослужителей. Сегодня происходит то же самое – уничтожение УПЦ как социального института и окончательное устранение её из жизни украинского общества.

"Бескомпромиссное наступление на церковь с применением методов военного периода, а параллельно с этим – попытка ввести цензуру и уничтожить свободу слова в Украине, продолжающиеся уже некоторое время, является ничем иным, как способом окончательно узурпировать власть. В то же время, сосредоточение рычагов управления государством в одних руках – действующего президента – приведет Украину только к краху, экономическому и культурному упадку", – отметил политик.

"На сегодняшний день властью уже накоплен значительный репрессивный потенциал, нарабатываются его формы и методы, определены категории потенциальных жертв различных социальных групп, религиозных конфессий, представителей разных политических партий и общественных организаций. В то же время, украинское общество не допустит установления тоталитаризма в государстве. Мы решительно осуждаем обыски в храмах и домах священнослужителей Украинской Православной Церкви", – резюмировал Юрий Павленко.