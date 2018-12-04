Американські військові направити свої кораблі в Перську затоку [ Редактировать ]
Пентагон грає м'язами. Американські військові вирішили направити свої кораблі в Перську затоку для демонстрації сили Ірану. Дмитро Анопченко з'ясовував у Вашингтоні, чим це протистояння може закінчитися.
Рішення прийнято. Американський авіаносець John Stennis та група інших кораблів вирушають у рейс і вже до кінця тижня зайдуть у Перську затоку. Це перша така операція за останні 8 місяців і, як з'ясувала Wall Street Journal із джерел у Міноборони США - мета цієї операції проста: демонстрація сили Ірану.
Після того, як набрали чинності додаткові санкції проти Ірану, а це, по суті, блокада нафтового експорту, багато військових аналітиків побоювалися воєнної відповіді. Попереджали керівництво країни: мовляв, усе може вийти з-під контролю, спалахнути, адже Тегеран здатен розпочати воєнну операцію. І просили перестрахуватися - направити додаткові сили в цей регіон Близького Сходу.
У листопаді CNN повідомила, що Пентагон відмовив Центральному командуванню в цьому проханні, не побачивши підстав. Зараз вони, схоже, з'явилися. За даними ЗМІ, авіаносець і кораблі підтримки проведуть у близькосхідному регіоні два місяці, а, можливо, й більше. І їхня присутність, за задумом військових, має налякати Іран і стримати від будь-якої ворожої діяльності в цих водах.
Іран зараз стає "ворогом номер один" для американської адміністрації. Виступаючи сьогодні в Брюсселі, Держсекретар Помпео звинуватив цю країну (разом із Китаєм) у "порушенні міжнародного порядку" й закликав Європу "допомагати Штатам цей світовий порядок відновлювати".
Але якщо Обама як шлях для цього бачив переговори, то нова команда вибирає виключно військовий тиск. Відповіддю на будь-які загрози дедалі частіше стає нарощування сили. А це змушує і другу сторону конфлікту реагувати відповідно.
Отже, схоже, на тлі ослаблення конфлікту з КНДР напруженість з Іраном тепер з кожним днем тільки зростатиме. І ситуація в регіоні ставатиме дедалі гострішою, а тому - непередбачуваною.
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