Во вторник, 4 декабря, правоохранителям поступило сообщение о минировании здания Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Алла Чиж.

Так, по ее словам, "минирование" случилось сразу после окончания заседания парламента. Под конец рабочего дня в Раде осталось не более 200 депутатов. На место прибыли правоохранители, чтобы проверить сообщение о заминировании здания.

"Зеркала, металлоискатели, собаки. Это ж точно какой-то депутат позвонил, чтобы раньше уйти", - написала очевидица произошедшего на своей странице в соцсети.

К моменту объявления для эвакуации здания Рады почти все народные депутаты уже разошлись. В основном задние срочно покидали журналисты.

В данный момент на месте задействованы кинологи и спецоборудование: металлоискатели и поисковые зеркала. Также спецслужбы начали поиски сообщившего. По все территории Рады усилен наряд охрана.

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