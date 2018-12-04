Верховную Раду "заминировали" [ Редактировать ]
Во вторник, 4 декабря, правоохранителям поступило сообщение о минировании здания Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Алла Чиж.
Так, по ее словам, "минирование" случилось сразу после окончания заседания парламента. Под конец рабочего дня в Раде осталось не более 200 депутатов. На место прибыли правоохранители, чтобы проверить сообщение о заминировании здания.
"Зеркала, металлоискатели, собаки. Это ж точно какой-то депутат позвонил, чтобы раньше уйти", - написала очевидица произошедшего на своей странице в соцсети.
К моменту объявления для эвакуации здания Рады почти все народные депутаты уже разошлись. В основном задние срочно покидали журналисты.
В данный момент на месте задействованы кинологи и спецоборудование: металлоискатели и поисковые зеркала. Также спецслужбы начали поиски сообщившего. По все территории Рады усилен наряд охрана.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина заминировал собственную квартиру.
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