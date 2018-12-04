Экспресс в "Борисполь" сломался во второй раз [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Железнодорожный экспресс "Центральный железнодорожный вокзал Киева - аэропорт Борисполь" сломался во второй раз с начала своего курсирования. У поезда опять возникли проблемы с двигателем.
Об этом написал один из пользователей Facebook-сообщества "Форум железнодорожников Украины".
"Поезд "Киев - аэропорт Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запускается двигатель. Стоим на перегоне", - написал Михаил Макаренко.
Позже в комментариях он добавил, что двигатель все же удалось запустить, однако рельсовый автобус PESA 620М-011 так и не поехал.
В результате поезд добрался до аэропорта "Борисполь" с 30-минутным опозданием и то не самостоятельно - притащил его туда тепловоз М62
В "Укрзализныце" заявили, что "выясняются обстоятельства, анализируются причины, принимаются меры".
Напомним, что скоростной экспресс первый раз сломался в 5 километрах от аэропорта. По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем - поезд не заводился.
Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выпрыгнули из поезда и попытались добраться до аэропорта другим транспортом.
Смотрите также полное расписание поездов, которые будут курсировать от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта "Борисполь".
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