Железнодорожный экспресс "Центральный железнодорожный вокзал Киева - аэропорт Борисполь" сломался во второй раз с начала своего курсирования. У поезда опять возникли проблемы с двигателем.

Об этом написал один из пользователей Facebook-сообщества "Форум железнодорожников Украины".

"Поезд "Киев - аэропорт Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запускается двигатель. Стоим на перегоне", - написал Михаил Макаренко.

Позже в комментариях он добавил, что двигатель все же удалось запустить, однако рельсовый автобус PESA 620М-011 так и не поехал.

В результате поезд добрался до аэропорта "Борисполь" с 30-минутным опозданием и то не самостоятельно - притащил его туда тепловоз М62

В "Укрзализныце" заявили, что "выясняются обстоятельства, анализируются причины, принимаются меры".

Напомним, что скоростной экспресс первый раз сломался в 5 километрах от аэропорта. По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем - поезд не заводился.

Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выпрыгнули из поезда и попытались добраться до аэропорта другим транспортом.

Смотрите также полное расписание поездов, которые будут курсировать от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта "Борисполь".