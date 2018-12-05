Українські правозахисники стурбовані здоров'ям полонених моряків [ Редактировать ]
Здоров'ю поранених українських моряків у СІЗО ніщо не загрожує. Так стверджує російський омбудсмен Тетяна Москалькова. За її словами, українці, начебто, отримують усю необхідну допомогу та ліки. Втім, українській стороні жодного разу не дозволили відвідати бранців.
Нагадаємо, троє військових моряків зазнали поранень під час нападу російських прикордонників. Їх утримують у СІЗО "Матроська Тиша", ще двадцять один полонений перебуває у "Лефортово".
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