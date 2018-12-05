Что посмотреть: лучшие фильмы 2018 (список) [ Редактировать ]
Институт кинематографии США представил список десяти лучших фильмов 2018 года. Церемония награждения состоится 4 января 2019 года.
В десятку лучших фильмов вошли:
- "Звезда родилась" Брэдли Купера;
- "Черная пантера" Райана Куглера;
- "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса;
- "Восьмой класс" Бо Бернэма;
- "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла;
- "Черный клановец" Слайка Ли;
- "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса;
- "Дневник пастыря" Пола Шредера;
- "Тихое место" Джона Красински;
- "Зеленая книга" Питера Фаррелли.
Специальной премией отмечен черно-белый фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона Рома. Картина повествует о жизни обеспеченной семьи, которой прислуживает горничная Клео (Ялица Апарисио) в Мехико в начале 1970-х годов.
Итоги подводят не только кинемотографисты. "Гардиан", например, представил список лучших песен 2018.
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