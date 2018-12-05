Столицю Боснії і Герцеговини - оповив смог. Рівень забруднення повітря в Сараєво перевищив норму в кілька разів. Дітей, літніх людей і вагітних жінок закликали без потреби не виходити на вулицю.

Повітря найбільше занечищують теплоелектростанції, які з настанням холодів працюють на повну потужність. Окрім цього, Сараєво оточують гори, які утримують смог над містом.