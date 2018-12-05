Боснію і Герцеговину "накрив" брудний смог (відео) [ Редактировать ]
Столицю Боснії і Герцеговини - оповив смог. Рівень забруднення повітря в Сараєво перевищив норму в кілька разів. Дітей, літніх людей і вагітних жінок закликали без потреби не виходити на вулицю.
Повітря найбільше занечищують теплоелектростанції, які з настанням холодів працюють на повну потужність. Окрім цього, Сараєво оточують гори, які утримують смог над містом.
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